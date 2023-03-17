"Видимо, юристы": Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом в руках и моджахедами

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о том, что в Дании царит верховенство закона. В ответ на это высказывание она опубликовала снимок, где он стоит с автоматом в руках в окружении моджахедов.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в окружении моджахедов. Фото © t.me / Мария Захарова

"Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время "ознакомительной" поездки в Афганистан в 1988 году. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды — видимо, юристы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Также официальный представитель МИД призналась, что не нашла фотографий "отважного Ларса в оккупированном в том числе Данией Ираке", но пообещала их найти.