"Видимо, юристы": Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом в руках и моджахедами
Захарова показала фото главы МИД Дании в окружении моджахедов в ответ на слова о законе
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о том, что в Дании царит верховенство закона. В ответ на это высказывание она опубликовала снимок, где он стоит с автоматом в руках в окружении моджахедов.
"Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время "ознакомительной" поездки в Афганистан в 1988 году. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды — видимо, юристы", — написала Захарова в телеграм-канале.
Также официальный представитель МИД призналась, что не нашла фотографий "отважного Ларса в оккупированном в том числе Данией Ираке", но пообещала их найти.
Напомним, днём ранее глава МИД Дании Расмуссен заявил, что Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках". По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего расследованию можно доверять. Россию же лишь уведомят о его результатах.
ТАСС / Валерий Шарифулин