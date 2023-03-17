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17 марта, 08:04
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"Видимо, юристы": Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом в руках и моджахедами

Захарова показала фото главы МИД Дании в окружении моджахедов в ответ на слова о законе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о том, что в Дании царит верховенство закона. В ответ на это высказывание она опубликовала снимок, где он стоит с автоматом в руках в окружении моджахедов.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в окружении моджахедов. Фото © t.me / Мария Захарова

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в окружении моджахедов. Фото © t.me / Мария

Захарова

"Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время "ознакомительной" поездки в Афганистан в 1988 году. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды — видимо, юристы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Также официальный представитель МИД призналась, что не нашла фотографий "отважного Ларса в оккупированном в том числе Данией Ираке", но пообещала их найти.

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Напомним, днём ранее глава МИД Дании Расмуссен заявил, что Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках". По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего расследованию можно доверять. Россию же лишь уведомят о его результатах.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова
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