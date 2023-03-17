Во Франции назвали очевидной вину США в диверсии на "Северных потоках"
Политик из Франции Филиппо обвинил США в подрыве "Северных потоков"
Вина США в подрыве "Северных потоков" была очевидна ещё до теории, выдвинутой журналистом Сеймуром Хершем. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он напомнил, что ещё до украинского конфликта Вашингтон годами боролся с этими трубопроводами.
"Это стало постоянным элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев", — приводит слова политика РИА "Новости".
Как добавил Филиппо, вопрос остаётся в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией. И ничего абсурдного в этом нет, ведь Осло — конкурент Москвы по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским, напомнил французский политик.
"Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счёт этого", — подчеркнул Филиппо.
Напомним, по версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывы на "Северных потоках" были организованы США, а готовились они в течение девяти месяцев. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастна некая "проукраинская группировка", арендовавшая яхту, а рядом с местом ЧП находился немецкий корабль. Однако позже выяснилось, что названное судно вряд ли могло быть использовано для операции. В Кремле сочли подобные публикации неправдоподобными. Сам Херш считает, что данная версия призвана отвлечь общественность от правды.
ТАСС / Zuma