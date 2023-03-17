Вина США в подрыве "Северных потоков" была очевидна ещё до теории, выдвинутой журналистом Сеймуром Хершем. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он напомнил, что ещё до украинского конфликта Вашингтон годами боролся с этими трубопроводами.

"Это стало постоянным элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев", — приводит слова политика РИА "Новости".

Как добавил Филиппо, вопрос остаётся в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией. И ничего абсурдного в этом нет, ведь Осло — конкурент Москвы по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским, напомнил французский политик.