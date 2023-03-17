Легендарный красный пиджак Жириновского уйдёт с молотка
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в красном пиджаке. Обложка © ТАСС / Юрий Машков / litfund
Знаменитый красный пиджак покойного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион. Об этом сообщает аукционный дом "Литфонд" на официальном сайте.
Стартовая цена пиджака — 250 тысяч рублей. Известно, что в нём Жириновский посещал пленарные заседания Государственной думы, ходил на выборы и другие мероприятия. Этот предмет гардероба лидер ЛДПР подарил телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года.
"Красный пиджак Владимира Вольфовича Жириновского — российского политического деятеля, основателя и председателя Либерально-демократической партии России, в котором тот посещал заседания Государственной думы. <…> В хорошем состоянии, следы бытования", — сказано в описании.
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