"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 08:47

Легендарный красный пиджак Жириновского уйдёт с молотка

<p>Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в красном пиджаке. Обложка © ТАСС / Юрий Машков / <a href="https://www.litfund.ru/auction/472/353/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">litfund</a></p>

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в красном пиджаке. Обложка © ТАСС / Юрий Машков / litfund

Знаменитый красный пиджак покойного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион. Об этом сообщает аукционный дом "Литфонд" на официальном сайте.

Стартовая цена пиджака — 250 тысяч рублей. Известно, что в нём Жириновский посещал пленарные заседания Государственной думы, ходил на выборы и другие мероприятия. Этот предмет гардероба лидер ЛДПР подарил телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года.

"Красный пиджак Владимира Вольфовича Жириновского — российского политического деятеля, основателя и председателя Либерально-демократической партии России, в котором тот посещал заседания Государственной думы. <…> В хорошем состоянии, следы бытования", — сказано в описании.

Дегтярёв заметил признаки скорого исполнения двух пророчеств Жириновского

Дегтярёв заметил признаки скорого исполнения двух пророчеств Жириновского

Ранее Лайф писал, что более 500 ретрокомпьютеров и гаджетов Apple, в том числе модели Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года, продадут на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз. Коллекция классических продуктов IT-гиганта, собранная за десятилетия швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи, будет выставлена 30 марта.

Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров