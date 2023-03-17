Украинцы и белорусы: В Польше удивились составу "шпионской сети СВР" без россиян

Польские спецслужбы задержали по подозрению в работе на российскую разведку девять граждан Украины и Белоруссии, в "шпионской сети" не оказалось россиян, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания даже попытался найти объяснение удивительному составу "группы засланцев". По его мнению, люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Он предположил, что именно по этой причине СВР якобы могла завербовать представителей других национальностей.

При этом накануне белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных есть трое граждан республики. Журналисты узнали их фамилии и поговорили с их семьями, которые заявили о непричастности родных к шпионажу.