Украинцы и белорусы: В Польше удивились составу "шпионской сети СВР" без россиян
СМИ: Среди задержанных в Польше "шпионов" Москвы нет россиян, только белорусы и украинцы
Польские спецслужбы задержали по подозрению в работе на российскую разведку девять граждан Украины и Белоруссии, в "шпионской сети" не оказалось россиян, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Собеседник издания даже попытался найти объяснение удивительному составу "группы засланцев". По его мнению, люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Он предположил, что именно по этой причине СВР якобы могла завербовать представителей других национальностей.
При этом накануне белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных есть трое граждан республики. Журналисты узнали их фамилии и поговорили с их семьями, которые заявили о непричастности родных к шпионажу.
Сам министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский рассказывал, что задержанные в Варшаве — это "иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применён временный арест". По его версии, члены "шпионской сети" проводили разведывательную деятельность и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки.
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