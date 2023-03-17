Про эти 5 продуктов стоит забыть, если не хотите получить камни в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь — довольно распространённое заболевание, которым страдает примерно 30% россиян. При этом недуге образуются камни в желчном пузыре или его протоках из-за нарушения состава желчи. Как оказалось, чтобы снизить риск возникновения этого заболевания, нужно исключить из рациона всего пять продуктов. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ "РЖД-Медицина" Анна Свиридова.

По её словам, в группе риска по развитию желчнокаменной болезни — пациенты старше 70 лет, люди, у которых страдали этим недугом родственники, а также принимающие ряд лекарств. Чаще болезнь развивается у женщин, продолжила врач. Заболевание также может появиться при инфекции желчного пузыря и желчевыводящих путей, резком снижение массы тела или, наоборот, лишнем весе.

Медик пояснила, что россияне, относящиеся к зоне риска, должны наблюдаться у гастроэнтеролога, а также заниматься регулярной физической нагрузкой, соблюдать режим питания и не допускать голодания и больших интервалов в приёме пищи. Более того, из рациона стоит исключить пять продуктов.

"Из питания необходимо исключить пять продуктов, которые содержат животный жир, холестерин, быстрорастворимые углеводы и имеют высокую калорийность, что способствует образованию камней. К таким продуктам относятся сахар, фастфуд и полуфабрикаты, блюда из мяса с повышенной жирностью, мороженое и алкоголь", — резюмировала собеседница Лайфа.