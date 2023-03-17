Про эти 5 продуктов стоит забыть, если не хотите получить камни в желчном пузыре
Врач Свиридова: Сахар, мороженое и алкоголь увеличивают риск образования камней в желчном пузыре
Желчнокаменная болезнь — довольно распространённое заболевание, которым страдает примерно 30% россиян. При этом недуге образуются камни в желчном пузыре или его протоках из-за нарушения состава желчи. Как оказалось, чтобы снизить риск возникновения этого заболевания, нужно исключить из рациона всего пять продуктов. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ "РЖД-Медицина" Анна Свиридова.
По её словам, в группе риска по развитию желчнокаменной болезни — пациенты старше 70 лет, люди, у которых страдали этим недугом родственники, а также принимающие ряд лекарств. Чаще болезнь развивается у женщин, продолжила врач. Заболевание также может появиться при инфекции желчного пузыря и желчевыводящих путей, резком снижение массы тела или, наоборот, лишнем весе.
Медик пояснила, что россияне, относящиеся к зоне риска, должны наблюдаться у гастроэнтеролога, а также заниматься регулярной физической нагрузкой, соблюдать режим питания и не допускать голодания и больших интервалов в приёме пищи. Более того, из рациона стоит исключить пять продуктов.
"Из питания необходимо исключить пять продуктов, которые содержат животный жир, холестерин, быстрорастворимые углеводы и имеют высокую калорийность, что способствует образованию камней. К таким продуктам относятся сахар, фастфуд и полуфабрикаты, блюда из мяса с повышенной жирностью, мороженое и алкоголь", — резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее врач Соломатина предупредила, что потребление маргарина повышает риск развития онкологических заболеваний. Врач порекомендовала внимательно смотреть на состав на упаковке при выборе товара. Заменить маргарин можно сливочным маслом, однако есть его также нужно в меру.
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