На Эвересте нашли замороженный микробный след, оставленный альпинистами

Специалисты Колорадского университета сделали открытие на Эвересте, которое, как считается, поможет найти жизнь на других планетах. Результаты работы они опубликовали в журнале Arctic, Antarctic and Alpine Research. Из них следует, что восходящие на самую высокую гору мира альпинисты оставляют за собой след из микробов. Стоянка, на которой были найдены образцы, находится на высоте в восемь тысяч метров, хорошо продувается и свободна от снега.

Подчёркивается, что собранные в других холодных местах мира образцы не были так сильно насыщены человеческими микробами. Причём некоторые из найденных на Эвересте преимущественно обитают в тёплой и влажной среде, однако смогли приспособиться и выжить в экстремальных условиях, проведя там десятки или даже сотни лет.

Ранее у исследователей не получалось идентифицировать образцы, из-за чего пришлось использовать современные технологии секвенирования генов. Считается, что открытие поможет лучше понять, где может находиться жизнь на других планетах или холодных лунах.