Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал некоммерческие организации (НКО) любимым инструментом против России в гибридных войнах враждебных стран. Он отметил необходимость пресекать работу таких компаний.

"Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов, самых разных, — использовать НКО в гибридных войнах. Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров", — подчеркнул Медведев во время выступления на коллегии Минюста.

Зампред Совбеза обратил особое внимание на то, что министерство уже создало специальные инструменты для НКО, включая размещение отчётности на своих информационных ресурсах. Он призвал и дальше совершенствовать законодательство в этой сфере, не допускать недобросовестной конкуренции, добиваться открытости и прозрачности, упорядочивать корпоративное управление НКО.

Медведев придаёт ключевое значение в данном вопросе достижению баланса и безопасности: с одной стороны, нужно создавать комфортные условия для добросовестных НКО, чья работа приносит реальную пользу государству и обществу, а с другой — жёстко пресекать работу структур, чья деятельность идёт вразрез с интересами РФ.