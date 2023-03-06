Медведев: РФ может вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма

Россия совместно с другими странами "может вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира". Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на сайте партии "Единая Россия". По словам политика, в мире "настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого".

"Главная же причина состоит в том, что подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого "коллективного Запада". Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия. Страх, который ещё Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает. Латинская Америка, воспринимаемая атлантистами ещё с Доктрины Монро 1823 года в качестве своего "заднего двора", категорически не приемлет такого статуса", — отметил Медведев.

Политик полагает, что часть западных элит всё больше понимает происходящие изменения. В качестве примера он привёл недавний номер французского журнала L’Express, где было опубликовано несколько внешнеполитических прогнозов, но ни одного положительного. Медведев напомнил, что ЦАР и Мали "без особых церемоний уже указали на дверь французским воинским контингентам, а Правительство Буркина-Фасо вообще приняло решение о денонсации заключённого в 1961 году Договора о военной помощи".

"Влияние Пятой республики в Азии, Африке и Латинской Америке, как и всех остальных растерявших витальные силы и общественный ритм ожиревших западных хозяев, сжимается как шагреневая кожа. Новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат. Нам подходит такая схема. Для России нет запретных регионов для диалога, поскольку у нас никогда не было колоний. По любым вопросам. И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира", — заключил зампред Совбеза.