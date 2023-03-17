Песков объяснил недовольство Путина выражением "недружественные страны"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проявить гибкость к дружественным компаниям из любых государств. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина на съезде РСПП о формулировке "недружественные страны".

"Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении своей активности в нашей стране. Президент, собственно, постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", — объяснил Песков.