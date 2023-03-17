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17 марта, 10:17

Песков объяснил недовольство Путина выражением "недружественные страны"

Песков призвал к гибкости в отношении дружественного иностранного бизнеса

<p>Владимир Путин на съезде РСПП. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на съезде РСПП. Фото © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проявить гибкость к дружественным компаниям из любых государств. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина на съезде РСПП о формулировке "недружественные страны".

"Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении своей активности в нашей стране. Президент, собственно, постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", — объяснил Песков.

Представитель Кремля, исходя из слов Путина, отметил необходимость занимать более гибкую, избирательную позицию по каждому конкретному случаю.

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Напомним, президент РФ на встрече с крупным бизнесом накануне указал на недостатки использования выражения "недружественные страны", которое в последнее время прочно вошло в обиход. По мнению Путина, точнее было бы говорить "недружественные элиты".

Андрей Бражников
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