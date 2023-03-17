Весенние привычки: Как внедрить в жизнь здоровые лайфхаки и улучшить форму

Весну по праву считают периодом обновления и перемен к лучшему, ведь именно в это время года у многих появляется желание что-то поменять в жизни, например заняться спортом. Как сделать жизнь ярче и привести тело в форму, в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Grow Food Елена Свиридова.

По её словам, самое важное в переходе на здоровый образ жизни — привычки. В частности, если человек привык питаться чем попало и перекусывать на бегу, перестроиться на новый режим будет непросто. Свиридова пояснила, что в первую очередь нужно поменять мышление: стоит убедить себя, что организм нуждается в правильном питании и это пойдёт только на пользу.

"Здоровые установки — 50% успеха, однако их ещё нужно создать. Доказано, что на формирование привычки уходит 21 день. Это время необходимо перетерпеть, пересилить свою тягу к вредным продуктам, зато потом здоровый образ жизни будет даваться легко и просто", — советует нутрициолог.

Больше двигайтесь Фото © Unsplash

Собеседница Лайфа пояснила, что физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе просто необходимы, а весна прекрасно позволяет это делать. Спорт поможет улучшить кровообращение, повысить энергичность и убрать следы усталости. Свиридова советует выбрать активность, которая будет приносить вам удовольствие, и тогда хорошее настроение будет сопровождать вас каждый день.

Пейте больше воды Фото © Unsplash

Не стоит также забывать о том, что организм на 70% состоит из воды. Специалист рекомендует пить как можно больше жидкости, и тогда ускорится обмен веществ, тело придёт в нужную форму, а состояние кожи улучшится. Кроме того, вода выводит все токсины и вещества, загрязняющие организм, а очистка всегда идёт на пользу.

Добавьте полезные продукты в рацион Фото © Unsplash

Кроме того, эксперт рекомендует есть больше цитрусовых, овощей и зелени. В них содержится огромный комплекс витаминов, который полезен для здоровья всего организма и вашей красоты. Питательные вещества и минералы укрепят иммунитет и повысят защитную функцию, продолжила Свиридова.

Замените соль на травы и откажитесь от сахара Фото © Unsplash

А вот от соли лучше отказаться, ведь в ней содержится огромное количество натрия, которым лучше не злоупотреблять. Отличный заменитель — травы и специи, которые не навредят здоровью. Стоит также задуматься об отказе от сахара. Многие думают, что жить без него трудно, но это не так. Есть огромное количество альтернативных вариантов. Например, можно пить чай или кофе с фруктами или натуральным шоколадом. Эти продукты отлично заменят сахар и насытят организм необходимой дозой глюкозы, резюмировала эксперт.