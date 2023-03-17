Сальдо сообщил о пресечении самой крупной попытки ВСУ форсировать Днепр

ВС России уничтожили в Херсонской области баржу, на которой украинский десант пытался форсировать Днепр, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, инцидент произошёл на Каховском водохранилище, а потери противника, вероятно, исчисляются десятками человек.

"Попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно. Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных. На воде не спрячешься — все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости — артиллерии. Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", — написал он в своём телеграм-канале.

Причём данная попытка, по словам Сальдо, крупнейшая за последнее время и ещё более провальная по числу потерь, чем обычно. Тем не менее украинское командование "постоянно гонит своих людей на убой" по принципу "а вдруг где получится". Врио главы Херсонской области уверен, что смерти никого в Киеве не волнуют, так как им "на людей глубоко наплевать".