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17 марта, 11:51

Жителей осаждённого Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ

Мишустин: Жители осаждённого Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ

Награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда" граждане будут отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, решение принято по поручению главы государства Владимира Путина.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они [обладатели знака "Житель осаждённого Сталинграда"] получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты", — сказал Мишустин в ходе заседания.

Глава правительства напомнил, что в числе социальных гарантий будет право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счёт федерального бюджета.

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Ранее Лайф рассказывал, что ко Дню Победы московские ветераны и труженики тыла уже по традиции получат материальную помощь. В связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату размером в 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны столицы, вдовы погибших в годы войны военнослужащих и другие.

Обложка ©

ТАСС / Эммануил Евзерихин

Оксана Попова
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