Жителей осаждённого Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ

Награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда" граждане будут отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, решение принято по поручению главы государства Владимира Путина.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они [обладатели знака "Житель осаждённого Сталинграда"] получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты", — сказал Мишустин в ходе заседания.

Глава правительства напомнил, что в числе социальных гарантий будет право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счёт федерального бюджета.