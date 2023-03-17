Как мужчине во время секса понять, что пора бежать к врачу: Советы уролога

В числе самых частых причин обращения мужчин к урологу — раннее семяизвержение или преждевременная эякуляция. Однако в некоторых случаях это не является причиной для беспокойства, рассказал "Газете.ru" врач-уролог клиники Medical On ГК "Медскан" в Новосибирске Евгений Коротков. По его словам, существуют и другие сигналы во время секса, которые говорят о том, что нужно срочно бежать к врачу.

"Преждевременной эякуляцией считается врождённое или приобретённое семяизвержение в течение одной-трёх минут после введения полового члена во влагалище, наступление которого мужчина не в состоянии контролировать. Важно учесть один момент: проблема считается патологией, если она носит стойкий характер, то есть возникает постоянно или практически при каждом половом контакте", — объяснил доктор.

Раннее семяизвержение не считается отклонением, если так было всегда, ведь это может быть и индивидуальной особенностью мужчины, продолжил врач. Вместе с тем врач пояснил, что в среднем половой акт длится пять-семь минут, а если он продолжается дольше, то обычно это значит, что он контролируется мужчиной. Но, по словам Короткова, контроль могут позволить себе не все. Однако бывает, что пару устраивает секс длиной в две-три минуты. Исправлять в таком случае ничего не нужно. Если длительность сократилась резко, это может говорить о некоей болезни.

Уролог объяснил, что самая популярная причина быстрого семяизвержения — уменьшение числа половых гормонов и тестостерона. Недуг обычно встречается у мужчин в возрасте 40-45 лет и считается "мужским климаксом", но наступить может и в раннем возрасте. Кроме того, в числе причин ранней эякуляции — неправильное питание, злоупотребление курением и спиртным.

"Причиной патологии могут быть и хронические воспалительные процессы мочеполовых органов, в частности, простатит, везикулит, колликулит, уретрит, в том числе связанные с заболеваниями, передающимися половым путём. <…> Одна из самых частых причин вторичной преждевременной эякуляции – это недоверие и отсутствие духовной близости с партнёром", — резюмировал уролог.