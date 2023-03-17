Двум белорусским журналисткам дали по 12 лет колонии
Гендиректор и главредактор белорусского портала TUT.BY получили по 12 лет колонии
Марина Золотова и Людмила Чекина. Фото © t.me / BelTA
Минский городской суд приговорил главреда белорусского портала TUT.BY, признанного в республике экстремистским, Марину Золотову к 12 годам заключения. Аналогичный срок получила и гендиректор компании ООО "Тут бай медиа", владеющей сайтом, Людмила Чекина. Об этом пишет BelTA.
Обе признаны виновными по делу о разжигании розни, призывах к санкциям, нарушениях общественного порядка, а также за угрозу нацбезопасности Белоруссии. Золотова и Чекина будут отбывать срок в колонии общего режима. Суд также объявил в розыск ещё трёх сотрудников "Тут бай медиа". Речь идёт о главреде политико-экономического блока новостей портала Ольге Лойко, редакторе Елене Толкачёвой и юрисконсульте Екатерине Ткаченко. Дело против них выделено в отдельное производство.
"В отношении них дело не рассматривалось, те, которые предъявлены", — ответила прокурор отдела гособвинения Генпрокуратуры Татьяна Гракун на вопрос журналистов, по каким статьям обвиняются объявленные в розыск.
Напомним, в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ. В 2021 году Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников компании за разжигание вражды и розни. А в июне прошлого года организация ООО "Тут бай медиа", владеющая порталом, была признана экстремистской.