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17 марта, 13:54

Двум белорусским журналисткам дали по 12 лет колонии

Гендиректор и главредактор белорусского портала TUT.BY получили по 12 лет колонии

<p>Марина Золотова и Людмила Чекина. Фото © t.me / <a href="https://t.me/belta_telegramm/190660?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BelTA</a></p>

Марина Золотова и Людмила Чекина. Фото © t.me / BelTA

Минский городской суд приговорил главреда белорусского портала TUT.BY, признанного в республике экстремистским, Марину Золотову к 12 годам заключения. Аналогичный срок получила и гендиректор компании ООО "Тут бай медиа", владеющей сайтом, Людмила Чекина. Об этом пишет BelTA.

Обе признаны виновными по делу о разжигании розни, призывах к санкциям, нарушениях общественного порядка, а также за угрозу нацбезопасности Белоруссии. Золотова и Чекина будут отбывать срок в колонии общего режима. Суд также объявил в розыск ещё трёх сотрудников "Тут бай медиа". Речь идёт о главреде политико-экономического блока новостей портала Ольге Лойко, редакторе Елене Толкачёвой и юрисконсульте Екатерине Ткаченко. Дело против них выделено в отдельное производство.

"В отношении них дело не рассматривалось, те, которые предъявлены", — ответила прокурор отдела гособвинения Генпрокуратуры Татьяна Гракун на вопрос журналистов, по каким статьям обвиняются объявленные в розыск.

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Напомним, в конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ. В 2021 году Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников компании за разжигание вражды и розни. А в июне прошлого года организация ООО "Тут бай медиа", владеющая порталом, была признана экстремистской.

Татьяна Миссуми
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