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14 марта, 13:59

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил россиянку Софью Сапегу, осуждённую в республике на шесть лет колонии, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

В КГБ уточнили, что Сапегу внесли в список на основании вступления в силу её приговора.

Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Спустя год россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни и других преступлениях. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали из-за недостаточного количества критериев.

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Судьба Протасевича сложилась счастливее — он признался в крушении идеалов, которые толкнули его на участие в протестах в республике в 2020 году, начал работу в правозащитном центре и женился, правда, не на Софье, с которой на момент ареста его связывали романтические отношения.

Обложка ©

ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов

Александра Вишнякова
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