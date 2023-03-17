Раскрыты детали самой крупной попытки ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра
Минобороны раскрыло детали уничтожения десанта ВСУ при попытке форсировать Днепр
Начальник пресс-центра группировки российских войск "Днепр" Роман Кодрян раскрыл детали уничтожения диверсантов ВСУ при попытке переправиться через Каховское водохранилище, о котором ранее сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России сорвали переправу ВСУ через Каховское водохранилище. Видео © Минобороны РФ
"На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесён удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища", — уточнил Кодрян.
По его словам, переправиться на левый берег Днепра украинские военные должны были на баржах, замаскированных под секции понтонного моста. Однако прикрытие не помогло спрятаться. Российские разведчики их вычислили и передали координаты артиллеристам, которые нанесли удар по десанту ВСУ из САУ "Малка" калибром 203 миллиметра. В результате была уничтожена целая тактическая группа и их водный транспорт.
К слову, по словам Сальдо, эта попытка ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра стала крупнейшей за последнее время и ещё более провальной по числу потерь, чем обычно. Тем не менее украинское командование "постоянно гонит своих людей на убой" по принципу "а вдруг где получится". Врио главы Херсонской области уверен, что смерти никого в Киеве не волнуют, так как им "на людей глубоко наплевать".
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