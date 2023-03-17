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17 марта, 14:51

Судья из Сахалина нашла незаконный способ бороться с пьянками подчинённой и подпала под статью

ВККС поддержала уголовные дела против двух судей Сахалинской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась с возбуждением уголовных дел против двух судей Сахалинской области — Елены Гречкиной и Оксаны Кошелевой — за вынесение заведомо незаконных решений и превышение полномочий. Об этом сообщает РАПСИ.

"ВККС удовлетворила представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Корсаковского городского суда Сахалинской области в отставке Гречкиной Е.Г. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ и мирового судьи судебного участка № 5 Корсаковского района Сахалинской области Кошелевой О.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 УК РФ", отмечает ВККС.

По данным следователей, Гречкина, чтобы отвадить от пьянства подчинённую, попросила начальника местной полиции составить на неё фиктивный протокол о задержании в нетрезвом виде. А Кошелева, заведомо зная о незаконности документа, наказала любительницу выпить трёхдневным административным арестом, который, к слову, позже был отменён Корсаковским городским судом по представлению местной прокуратуры.

4 апреля будет рассматриваться дело о привлечении к дисциплинарной ответственности председателя Арбитражного суда Московской области Инны Воробьёвой. Её подозревают в неравномерном распределении нагрузки на сотрудников, а также в незаслуженном поощрении кого-то из судей.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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