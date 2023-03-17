Путин уверен, что Крымский мост после теракта будет восстановлен в срок

Все работы во восстановлению Крымского моста будут завершены в срок. Уверенность в этом выразил глава государства Владимир Путин.

"Восстановление [моста] после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершён этот процесс, эта работа будет завершена в срок", — сказал российский лидер на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.