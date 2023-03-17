Путин уверен, что Крымский мост после теракта будет восстановлен в срок
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Все работы во восстановлению Крымского моста будут завершены в срок. Уверенность в этом выразил глава государства Владимир Путин.
"Восстановление [моста] после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершён этот процесс, эта работа будет завершена в срок", — сказал российский лидер на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.
Ранее Лайф писал, что строители завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, который весит 200 тонн и был доставлен к месту строительства на двух баржах. После этого строители перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути и монтажу инженерных систем и освещения.