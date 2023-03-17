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17 марта, 14:36

Путин уверен, что Крымский мост после теракта будет восстановлен в срок

<p>Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER

Все работы во восстановлению Крымского моста будут завершены в срок. Уверенность в этом выразил глава государства Владимир Путин.

"Восстановление [моста] после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершён этот процесс, эта работа будет завершена в срок", — сказал российский лидер на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Путин пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для Крыма

Путин пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для Крыма

Ранее Лайф писал, что строители завершили монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста, который весит 200 тонн и был доставлен к месту строительства на двух баржах. После этого строители перейдут к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути и монтажу инженерных систем и освещения.

Александр Юнашев
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