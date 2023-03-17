ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 15:05
3467

Боец СВО выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь своей свадьбы

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © Газета "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге из пушки Петропавловской крепости на этот раз произвёл символический выстрел артиллерист Дмитрий Лаптев, который вернулся со спецоперации на время отпуска, чтобы сыграть свадьбу с любимой. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Свадьба была моим твёрдым решением. Хочу связать с Надей свою жизнь. Сейчас поженимся, а дальше ждём возвращения домой и победы", — поделился он.

Молодожёны знают друг друга с 15 лет, живут по соседству. Дмитрий провёл в зоне СВО около семи месяцев. По профессии он газоэлектросварщик и слесарь по ремонту строительных машин, в армии служил связистом, а в августе 2022 года подписал контракт с Минобороны. Говорит, что быстро всему научился, стал артиллеристом.

Отпуск у Дмитрия закончится 27 марта, потом он снова поедет на фронт. Но до этого его ждёт медовый месяц: после свадьбы пара отправится в пригород Петербурга отдохнуть на природе и в тишине.

Российский боец ищет 12-летнюю девочку, которая спасла его от смерти на СВО
Российский боец ищет 12-летнюю девочку, которая спасла его от смерти на СВО

Напомним, первые мобилизованные военнослужащие начали отбывать домой в рамках отпусков. Регулярный отдых длится две недели и предусмотрен в том числе и для тех, кто служит по контракту.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar