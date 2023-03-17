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17 марта, 15:05

Боец СВО выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь своей свадьбы

<p>Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-17/iz-pushki-petropavlovskoy-kreposti-vystrelil-voennyy-priehavshiy-so-spetsoperatsii-zhenitsya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">газета "Петербургский дневник"</a></p>

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © газета "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге из пушки Петропавловской крепости на этот раз произвёл символический выстрел артиллерист Дмитрий Лаптев, который вернулся со спецоперации на время отпуска, чтобы сыграть свадьбу с любимой. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © газета "Петербургский дневник"

Дмитрий и Надежда Лаптевы. Фото © газета "Петербургский дневник"

"Свадьба была моим твёрдым решением. Хочу связать с Надей свою жизнь. Сейчас поженимся, а дальше ждём возвращения домой и Победы", – поделился он.

Молодожёны знают друг друга с 15 лет, живут по соседству. Дмитрий провёл в зоне СВО около семи месяцев, по профессии он газоэлектросварщик и слесарь по ремонту строительных машин. В армии служил связистом, а в августе 2022 года подписал контракт с Минобороны. Говорит, что быстро всему научился, стал артиллеристом.

Отпуск закончится у Дмитрия 27 марта, потом он снова поедет на фронт. Но до этого его ждёт "медовый месяц", после свадьбы пара отправится в пригород Петербурга отдохнуть на природе и в тишине.

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Напомним, первые мобилизованные военнослужащие начали отбывать домой в рамках отпусков. Регулярный отдых длится две недели и предусмотрен в том числе и для тех, кто служит по контракту.

Татьяна Миссуми
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