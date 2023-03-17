"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 марта, 15:25

На совести забившего невесту работника Wildberries может быть ещё одна смерть

SHOT: До смерти забивший невесту в Электростали может быть причастен к смерти друга

Знакомые Сергея Лачина, убившего свою сожительницу в Электростали, утверждают, что на совести мужчины есть ещё одна смерть. По их словам, в 2016 году Сергей ударил друга и через несколько дней тот умер в больнице, сообщает телеграм-канал SHOT.

Знакомая рассказала о том, что по вине Сергея Лачина умер его друг. Видео © SHOT

"Они вместе отдыхали, напились, и Лачин его ударил. В конечном итоге через несколько дней он (друг Сергея. — Прим. Лайфа) умер в больнице", — рассказала знакомая мужчины.

Она добавила, что друг не стал выдавать Лачина полицейским, когда те приходили к нему в больницу. Согласно комментарию сестры погибшего в соцсети, брат не стал подавать заявление, так как думал, что поправится. В итоге дело было закрыто.

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А через год Сергей порезал девушку ножом-бабочкой из-за того, что она сделала ему замечание за шум на улице. К счастью, пострадавшая выжила. Лачина приговорили к четырём годам колонии. И вот спустя год после освобождения он вновь совершил преступление — убил свою сожительницу. SHOT опубликовал видео трагедии с камер наблюдения.

Сергей Лачин до смерти избивает свою сожительницу. Видео © SHOT

Напомним, девушка умерла ещё до приезда скорой. С Сергеем она познакомилась у друзей, они вместе работали комплектовщиками в Wildberries и снимали квартиру. Летом пара даже планировала свадьбу. Сейчас Лачин задержан, ему предъявлено обвинение.

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