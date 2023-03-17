YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

YouTube восстановил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится на странице видеохостинга в "Твиттере".

"С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент", — отмечается в сообщении.

Руководство YouTube отметило, что их специалисты внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед предстоящими выборами президента США в 2024 году. Вместе с тем там предупредили, что служба YouTube будет и дальше следить за аккаунтом политика, "как и за любыми другими каналами".

Напомним, аккаунт экс-главы Белого дома Дональда Трампа оказался заблокирован в результате беспорядков и штурма Капитолия 6 января 2021 года. Это также коснулось его страниц в "Твиттере", Instagram* и Facebook*. В итоге в январе этого года Meta** восстановила аккаунты Трампа. Теперь его странички доступны для просмотра. Вот только ограничение на публикацию постов осталось.