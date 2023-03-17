Турчак раскрыл содержание второго доклада рабочей группы по СВО Путину
Глава рабочей группы по вопросам спецоперации, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину второй доклад группы. В документ вошли в том числе предложения о прекращении кредитов родителей погибших в ходе СВО бойцов.
"В документ вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаёмщикам погибших на фронте бойцов СВО, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами", — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.
Кроме того, в документ включены предложения по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Её возглавил Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также контролирует решение других вопросов, связанных с СВО. Группа уже обработала более 22 тысяч обращений от участников спецоперации и их семей.
ТАСС / Артём Геодакян