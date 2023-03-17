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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 16:31
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Турчак раскрыл содержание второго доклада рабочей группы по СВО Путину

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину второй доклад группы. В документ вошли в том числе предложения о прекращении кредитов родителей погибших в ходе СВО бойцов.

"В документ вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаёмщикам погибших на фронте бойцов СВО, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами", — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Кроме того, в документ включены предложения по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК.

Турчак сообщил, что Путину отправлен доклад рабочей группы по вопросам СВО
Турчак сообщил, что Путину отправлен доклад рабочей группы по вопросам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Её возглавил Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также контролирует решение других вопросов, связанных с СВО. Группа уже обработала более 22 тысяч обращений от участников спецоперации и их семей.

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ТАСС / Артём Геодакян

Андрей Бражников
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