Турчак раскрыл содержание второго доклада рабочей группы по СВО Путину

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину второй доклад группы. В документ вошли в том числе предложения о прекращении кредитов родителей погибших в ходе СВО бойцов.

"В документ вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаёмщикам погибших на фронте бойцов СВО, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами", — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Кроме того, в документ включены предложения по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК.