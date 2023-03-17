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Опубликовано 17 марта 2023, 17:35
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Путин сменил военного прокурора группировки войск в зоне СВО

Путин назначил Алексея Найду военным прокурором объединённой группировки войск

Алексей Найда. Фото © Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Алексей Найда. Фото © Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Объединённой группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В этой должности Найда проведёт следующие пять лет. Ранее он занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации
Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации

Ранее Шойгу выслушал доклады своих заместителей по вопросам обеспечения задействованных в спецоперации военных оружием, техникой и боеприпасами. В ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск были подняты вопросы подготовки резервистов для участия в СВО. В завершение встречи министр вручил госнаграды.

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Матвей Константинов
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