Путин сменил военного прокурора группировки войск в зоне СВО

В этой должности Найда проведёт следующие пять лет. Ранее он занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

Ранее Шойгу выслушал доклады своих заместителей по вопросам обеспечения задействованных в спецоперации военных оружием, техникой и боеприпасами. В ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск были подняты вопросы подготовки резервистов для участия в СВО. В завершение встречи министр вручил госнаграды.