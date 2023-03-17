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17 марта, 17:35

Путин сменил военного прокурора группировки войск в зоне СВО

Путин назначил Алексея Найду военным прокурором объединённой группировки войск

<p>Алексей Найда. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/committees/143323/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации</a></p>

Алексей Найда. Фото © Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором Объединённой группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В этой должности Найда проведёт следующие пять лет. Ранее он занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации

Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации

Ранее Шойгу выслушал доклады своих заместителей по вопросам обеспечения задействованных в спецоперации военных оружием, техникой и боеприпасами. В ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск были подняты вопросы подготовки резервистов для участия в СВО. В завершение встречи министр вручил госнаграды.

Матвей Константинов
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