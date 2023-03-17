Звания гвардейских присвоены 77-й ракетной бригаде и 559-му бомбардировочному авиаполку

77-й зенитной ракетной бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю присвоить 77-й ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 77-я гвардейская зенитная ракетная бригада... за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", — сказано в документе.

Аналогичный указ глава государства подписал в отношении 559-го бомбардировочного авиационного полка. Подразделение относится к 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО России Южного военного округа, базируется на аэродроме Морозовск Ростовской области. На вооружении авиаполка стоят, в том числе, новейшие бомбардировщики Су-34. Оба документа вступают в силу со дня их подписания,17 марта.