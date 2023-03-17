Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза
Путин обсудил с Совбезом вопросы взаимодействия в Каспийском регионе
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого было обсуждено взаимодействие в Каспийском регионе.
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Видео © Пресс-служба Кремля
"Мы договорились, что [министр иностранных дел] Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится, экономического, политического характера и в сфере безопасности", — сказал он.
После этого глава государства передал слово главе МИД, и совещание продолжилось в закрытом режиме.
Ранее Владимир Путин назначил военным прокурором объединённой группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду, который занимал аналогичную должность в Черноморском флоте.