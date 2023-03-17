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17 марта, 17:38

Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

Путин обсудил с Совбезом вопросы взаимодействия в Каспийском регионе

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого было обсуждено взаимодействие в Каспийском регионе.

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Видео © Пресс-служба Кремля

"Мы договорились, что [министр иностранных дел] Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи, и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится, экономического, политического характера и в сфере безопасности", сказал он.

После этого глава государства передал слово главе МИД, и совещание продолжилось в закрытом режиме.

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Обложка ©

kremlin.ru

Матвей Константинов
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