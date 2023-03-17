В Европе испугались катастрофы из-за "ядерных" планов Украины

Планы Украины и американской компании Westinghouse по выпуску собственного ядерного топлива абсурдны и опасны, предупредил венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш. Он считает, что политически мотивированные эксперименты по его использованию на европейских реакторах российского производства недопустимы.

"Не слишком удивительно, что Украина намерена реализовать этот проект с привлечением компании Westinghouse, считающейся американской только на основании её названия, но на самом деле сейчас принадлежащей двум канадским компаниям", — отметил он.

Харфаш напомнил, что ранее данная организация уже чуть не спровоцировала ядерную катастрофу, пытаясь применить своё топливо в реакторах на территориях Финляндии, Чехии и Украины. И всё из-за несоответствия тепловых параметров и состава материала, из-за чего тепловыделяющие сборки деформировались и повреждались при перегрузке.

В своё время, напомнил эксперт, бывший премьер-министр Чехии Иржи Пароубек прямо говорил о лоббировании американскими властями интересов данной компании, хотя её продукция была по всем параметрам хуже российской.

"Кроме того, несмотря на тщательные предварительные анализы, топливо, поставляемое компанией, часто вызывало сбой в работе реакторов на АЭС "Темелин", — добавил Харфаш.

Кроме того, для перехода на новое топливо оператору АЭС необходимо не менее семи лет, так что идея о том, что всего за три года на Украине появится такой завод, "абсурдна и опасна".