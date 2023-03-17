Совбез ООН отказал в выступлении на заседании по Украине омбудсмену ДНР Морозовой

Западные страны не дали Совету Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине заслушать омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарью Морозову. В поддержку её выступления высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Великобританию, США и Францию. Три страны воздержались.

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением.

По его словам, этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей. В связи с этим Москва пересмотрит отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН и учтёт поведение американской стороны.