Совбез ООН отказал в выступлении на заседании по Украине омбудсмену ДНР Морозовой
Западные страны не дали Совету Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине заслушать омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарью Морозову. В поддержку её выступления высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Великобританию, США и Францию. Три страны воздержались.
Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением.
По его словам, этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей. В связи с этим Москва пересмотрит отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН и учтёт поведение американской стороны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи письма в связи с нарушением общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине. В основе этих нарушений — репрессивная политика Киева, направленная на уничтожение Украинской православной церкви.