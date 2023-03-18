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17 марта, 23:08

"Общаемся в раздевалке": Сербский игрок ЦСКА заявил об успехах в изучении русского языка

Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал об успехах в изучении русского языка

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что уже начал учить русский язык и уже понимает многое, что ему говорят. Слова футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем на русском. Пока не могу давать интервью, но какие-то жизненные моменты могу обсуждать, да и в раздевалке на нём общаемся. Сербский и русский похожи, но учить любой язык действительно тяжело", — заметил Зделар.

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Полузащитник присоединился к московскому клубу летом 2022 года, перейдя из "Партизана". В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 24 матча.

Ранее полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что считает себя россиянином даже без паспорта. Это произошло после матча с "Факелом" (3:2), в котором спортсмен забил 100-й мяч в составе красно-белых.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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