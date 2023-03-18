"Общаемся в раздевалке": Сербский игрок ЦСКА заявил об успехах в изучении русского языка
Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал об успехах в изучении русского языка
Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что уже начал учить русский язык и уже понимает многое, что ему говорят. Слова футболиста приводит "Спорт-Экспресс".
"Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем на русском. Пока не могу давать интервью, но какие-то жизненные моменты могу обсуждать, да и в раздевалке на нём общаемся. Сербский и русский похожи, но учить любой язык действительно тяжело", — заметил Зделар.
Полузащитник присоединился к московскому клубу летом 2022 года, перейдя из "Партизана". В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 24 матча.
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