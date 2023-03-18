В ДНР назвали число погибших в республике до начала СВО
Омбудсмен Морозова: С начала конфликта в Донбассе до СВО в ДНР погибло 4374 человека
С 2014 года, когда в Донбассе начался конфликт, до спецоперации в республике погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок. Почти восемь тысяч граждан были ранены, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН.
"С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооружённой агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок", — говорится в докладе Морозовой.
Ранения различной степени тяжести получили почти восемь тысяч мирных жителей, в том числе 323 несовершеннолетних. Из них не менее 27 получили инвалидность.
Ранее Россия попросила дать Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали в выступлении омбудсмену ДНР. В поддержку высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Великобританию, США и Францию. Три страны воздержались. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.
ТАСС / Валентин Спринчак