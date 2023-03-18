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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 22:22
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В ДНР назвали число погибших в республике до начала СВО

Омбудсмен Морозова: С начала конфликта в Донбассе до СВО в ДНР погибло 4374 человека

С 2014 года, когда в Донбассе начался конфликт, до спецоперации в республике погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок. Почти восемь тысяч граждан были ранены, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН.

"С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооружённой агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок", — говорится в докладе Морозовой.

Ранения различной степени тяжести получили почти восемь тысяч мирных жителей, в том числе 323 несовершеннолетних. Из них не менее 27 получили инвалидность.

Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее Россия попросила дать Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали в выступлении омбудсмену ДНР. В поддержку высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Великобританию, США и Францию. Три страны воздержались. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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