В ДНР назвали число погибших в республике до начала СВО

С 2014 года, когда в Донбассе начался конфликт, до спецоперации в республике погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок. Почти восемь тысяч граждан были ранены, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН.

"С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооружённой агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибло 4374 человека, в том числе 91 ребёнок", — говорится в докладе Морозовой.

Ранения различной степени тяжести получили почти восемь тысяч мирных жителей, в том числе 323 несовершеннолетних. Из них не менее 27 получили инвалидность.