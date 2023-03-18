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18 марта, 00:03

Россия пригласит омбудсмена ДНР на неформальное заседание СБ ООН

Полянский: Россия пригласит омбудсмена ДНР Морозову на неформальное заседание СБ ООН

Россия намерена в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа". Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Туда пригласят омбудсмена ДНР Дарью Морозову, которой отказали в речи на основном СБ ООН.

Темой заседания станут эвакуированные из зоны украинского конфликта дети. По состоянию на 27 февраля этого года с начала спецоперации на территорию России эвакуировано более 4,5 млн человек, в том числе около 690 тысяч детей. Подавляющее большинство из них прибыло в РФ в сопровождении родителей, опекунов и попечителей. В этой связи вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в Россию огромного числа не сопровождаемых детей, добавил постпред.

Зампостпреда Дмитрий Полянский добавил, что туда пригласят омбудсмена ДНР Морозову. А благодаря более свободной форме проведения заседания её выступление станет возможным.

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Как сообщал Лайф, Россия ранее попросила дать омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали ей в этом. В поддержку высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Британию, США и Францию. Ещё три страны воздержались. Как заявил Небензя, этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.

Обложка ©

t.me / russiaun

Иван Косицын
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