Американский учёный решил прожить под водой 100 дней

Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури планирует провести под водой более трёх месяцев, чтобы выяснить, как на это отреагирует его организм. Учёный считает, что полученные данные помогут ему в уникальном биологическом исследовании, сообщает New York Post.

По данным издания, Дитури решил провести весьма необычный эксперимент. С начала марта он буквально живёт под водой в условиях экстремального давления и планирует провести на глубине 100 дней.

"Мы будем говорить о биомедицинской инженерии, проводить эксперименты в области биологии, мы хорошо проведём время!" — рассказал профессор.

К 55-летнему Дитури регулярно погружаются медики, чтобы проверять его здоровье и брать анализы. Также учёному проведут психосоциальные и психологические тесты, чтобы понять последствия пребывания в одиночестве и в ограниченном пространстве в течение долгого периода времени. По словам представителей университета, опыт Дитури может дать надежду, что жизнь под водой способна предотвратить болезни, связанные со старением. Эта версия исходит из предварительных выводов профессора, сделанных в исследовании, в котором клетки, подвергшиеся большему давлению, удваивались в течение пяти дней.