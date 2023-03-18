В Германии удивились российским огурцам и помидорам в Польше
Berliner Zeitung: В Польшу регулярно поставляют огурцы и помидоры из России
Овощи с российских грядок регулярно поставляются для продажи в Польшу и стоят дешевле, чем выращенные в Европе. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
"Евросоюз ввёл многочисленные санкции против России из-за её спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешёвые российские овощи. Что это значит?" — говорится в публикации.
По данным газеты, на оптовый рынок в Бронише регулярно прибывают десятки фур, которые привозят овощи из России. При этом сами поставки не нарушают санкционный режим, введённый ЕС против России. Российские овощи на прилавках Польши имеют "все необходимые документы, тесты и сертификаты".
Ранее президент США Джо Байден подписал постановления о повышении тарифов на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на сумму 2,8 млрд долларов, которые импортируются в Штаты.
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