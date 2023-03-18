В Германии удивились российским огурцам и помидорам в Польше

Овощи с российских грядок регулярно поставляются для продажи в Польшу и стоят дешевле, чем выращенные в Европе. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

"Евросоюз ввёл многочисленные санкции против России из-за её спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешёвые российские овощи. Что это значит?" — говорится в публикации.

По данным газеты, на оптовый рынок в Бронише регулярно прибывают десятки фур, которые привозят овощи из России. При этом сами поставки не нарушают санкционный режим, введённый ЕС против России. Российские овощи на прилавках Польши имеют "все необходимые документы, тесты и сертификаты".