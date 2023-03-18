SpaceX проиграл суд против украинской компании "Старлинк"

Дело в том, что украинское ООО "Старлинк" существует уже более 12 лет, а заявка на регистрацию была оформлена на год раньше. Что касается американской компании Starlink, то её основали позже — в 2015 году. Её "дочка" — "Старлинк юкрейн" начала регистрацию торговой марки на Украине лишь в 2020 году.