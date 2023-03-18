SpaceX проиграл суд против украинской компании "Старлинк"
СМИ: Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против SpaceX за право использования названия
Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против американской SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, которая требовала отказаться от названия фирмы. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илон Маска. <…> Киевский хозяйственный суд 2 марта отказал компании SpaceX в удовлетворении иска", — сказано в сообщении.
Дело в том, что украинское ООО "Старлинк" существует уже более 12 лет, а заявка на регистрацию была оформлена на год раньше. Что касается американской компании Starlink, то её основали позже — в 2015 году. Её "дочка" — "Старлинк юкрейн" начала регистрацию торговой марки на Украине лишь в 2020 году.
Напомним, в ноябре прошлого года принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую организацию "Старлинк" с требованием прекратить действие данной торговой марки. ООО "Старлинк" было зарегистрировано ещё в 2011 году, спутниковая система интернет-связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink. Основателем украинской компании является Сергей Дулицкий, который заявил, что не хочет просто так отдавать название американской компании.
ТАСС / АР / Chris O'Meara