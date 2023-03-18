Жителям Севастополя объяснили природу громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Развожаев: Громкие звуки в городе связаны с учениями
Громкие звуки в Севастополе связаны с плановыми стрельбами на одном из полигонов. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идёт учебная стрельба, в том числе из гранатомётов. В городе всё спокойно", — сообщил чиновник.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома. По его словам, сейчас на рейде проходит тренировка корабельных расчётов, а появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве в районе аэродрома в городе не соответствуют действительности.
ТАСС / Андрей Рубцов