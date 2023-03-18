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18 марта, 07:42

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в субботу, 18 марта, утром во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно сведениям портала, первые сирены прозвучали в 09:07 (10:07 мск) из Киева и Днепропетровской области. Позже вся территория страны оказалась в красной зоне.

В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась 16 марта.

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ТАСС / AP / Christophe Gateau/dpa/

Оксана Попова
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