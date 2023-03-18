Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога объявлена в субботу, 18 марта, утром во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно сведениям портала, первые сирены прозвучали в 09:07 (10:07 мск) из Киева и Днепропетровской области. Позже вся территория страны оказалась в красной зоне.