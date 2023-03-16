На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первый сигнал прозвучал в Киеве и Киевской области в 10:05 мск. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.

В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась 14 марта.