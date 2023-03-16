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16 марта, 07:59

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первый сигнал прозвучал в Киеве и Киевской области в 10:05 мск. Через несколько минут тревогу объявили по всей стране.

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В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась 14 марта.

Тем временем в США озвучили огромное число потерь украинской армии с начала конфликта. Издание Politico сообщило, что ВСУ потеряли более 100 тысяч военнослужащих.

Обложка ©

Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Никита Никонов
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