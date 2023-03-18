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Опубликовано 18 марта 2023, 08:17

Арсенал с боеприпасами нашли в доме в Херсонской области

Полиция Херсонской области обнаружила тайник с боеприпасами в одном из домов

Тайник с боеприпасами обнаружили полицейские в Херсонской области. Обложка © t.me / ГУ МВД России по Херсонской области

Тайник с боеприпасами обнаружили полицейские в Херсонской области. Обложка © t.me / ГУ МВД России по Херсонской области

В Скадовском муниципальном округе Херсонской области полицейские обнаружили тайник с большим количеством различных боеприпасов. Как сообщила пресс-служба полиции региона, схрон был найден в заброшенном доме.

"Тайник в заброшенном доме, принадлежащем неустановленному лицу, покинувшему место жительства с началом СВО, обнаружили полицейские в селе Моряк Скадовского муниципального округа Херсонской области", — сказано в сообщении.

В арсенале было 114 патронов калибра 5,45 мм, одна граната и четыре выстрела от ручного противотанкового гранатомёта. Профилактические мероприятия в регионе будут продолжены, отметили в региональном ГУ МВД.

В Херсонской области уничтожили более 60 гранат из тайников ВСУ
В Херсонской области уничтожили более 60 гранат из тайников ВСУ

Ранее стало известно, что миротворческая миссия ООН в Южном Судане может быть причастна к вооружению Киева. Как следует из появившихся в Сети документов, UNMISS выступила посредником поставок боеприпасов из Болгарии на Украину. Речь идёт о поставках вооружения на сумму почти 40 миллионов евро.

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Оксана Попова
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