Арсенал с боеприпасами нашли в доме в Херсонской области

В Скадовском муниципальном округе Херсонской области полицейские обнаружили тайник с большим количеством различных боеприпасов. Как сообщила пресс-служба полиции региона, схрон был найден в заброшенном доме.

"Тайник в заброшенном доме, принадлежащем неустановленному лицу, покинувшему место жительства с началом СВО, обнаружили полицейские в селе Моряк Скадовского муниципального округа Херсонской области", — сказано в сообщении.

В арсенале было 114 патронов калибра 5,45 мм, одна граната и четыре выстрела от ручного противотанкового гранатомёта. Профилактические мероприятия в регионе будут продолжены, отметили в региональном ГУ МВД.