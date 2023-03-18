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18 марта, 08:39

В России одобрена процедура выхода из гражданства Украины за день

Путин подписал закон о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе из украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД РФ. Документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой норме, имеющие гражданство Украины россияне, направившие в полномочный украинский орган обращение о выходе из гражданства и не получившие ответа, будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ. Подать его можно будет в том числе и в электронном виде на портале "Госуслуги".

Подавший заявление обязан воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Незалежной, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство. В случае нарушения этой нормы МВД сочтёт заявку недействительной, а самого заявителя — имеющим гражданство Украины. При этом повторно просить о выходе из гражданства Украины он сможет только через 10 лет со дня признания первого заявления недействительным.

Госдума приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД РФ

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Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в декабре прошлого года. Авторы документа — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артём Туров ("Единая Россия"), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду") и Сергей Леонов (ЛДПР).

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
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