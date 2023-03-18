В Китае назвали хранителя ключа к миру между Россией и Украиной

Несмотря на мирные усилия Китая, ключ к разрешению украинского конфликта находится в руках стран Запада, пишет Global Times. По оценке издания, любые попытки урегулировать ситуацию обречены на провал, если США с союзниками продолжат создавать препятствия на пути к миру.

Автор статьи назвал Поднебесную единственной крупной державой, способной выстроить "коммуникационный мост" между Москвой и Киевом.

"Это тем более ценно, поскольку обе стороны конфликта оказались в тупике. Однако надо сказать, что Китай не является причиной украинского кризиса и не является его участником. Именно США и западные страны глубоко втянулись в кризис", — пишет обозреватель.

Он подчёркивает, что хранителем "ключа к решению украинского кризиса" являются США и страны Запада. Автор добавил также, что Китай всегда прилагал большие усилия для установления мира, будь то в Незалежной или в других неспокойных регионах.