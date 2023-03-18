"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 10:57

Nike и Puma перестанут делать бутсы из кожи кенгуру

Nike и Puma отказались от кожи кенгуру для производства футбольных бутс

Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, больше не будет использовать кожу кенгуру для изготовления футбольных бутс. Спустя две недели после заявления фирмы аналогичное сообщение выпустила и американская компания Nike, сообщает Hypebeast.

"Nike продала своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и с этого года прекратит производство каких-либо продуктов из кожи кенгуру, заменив кожу запатентованным синтетическим верхом", — пишет издание.

Кожа кенгуру — довольно распространённый материал для футбольных бутс, используемый в первоклассных моделях, таких как линейки Nike Tiempo 9 Elite, Adidas Predator Pulse и Puma King. В этом году в штате Орегон был принят законопроект, согласно которому запрещается продажа продуктов на основе кожи кенгуру.

Москвич предложил набивать тату котам породы сфинкс и теперь может нарваться на проверку

Москвич предложил набивать тату котам породы сфинкс и теперь может нарваться на проверку

Несмотря на это, американские учёные придумали, как кенгуру, точнее, их фекалии, можно использовать в другом "полезном" деле — в борьбе с потеплением. Исследователи хотят заразить коров их фекальными микробами, чтобы те производили меньше метана, который является источником парниковых газов и в 30 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • nike
  • puma
  • Экономика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров