Nike и Puma перестанут делать бутсы из кожи кенгуру

Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, больше не будет использовать кожу кенгуру для изготовления футбольных бутс. Спустя две недели после заявления фирмы аналогичное сообщение выпустила и американская компания Nike, сообщает Hypebeast.

"Nike продала своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и с этого года прекратит производство каких-либо продуктов из кожи кенгуру, заменив кожу запатентованным синтетическим верхом", — пишет издание.

Кожа кенгуру — довольно распространённый материал для футбольных бутс, используемый в первоклассных моделях, таких как линейки Nike Tiempo 9 Elite, Adidas Predator Pulse и Puma King. В этом году в штате Орегон был принят законопроект, согласно которому запрещается продажа продуктов на основе кожи кенгуру.