Nike и Puma перестанут делать бутсы из кожи кенгуру
Nike и Puma отказались от кожи кенгуру для производства футбольных бутс
Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, больше не будет использовать кожу кенгуру для изготовления футбольных бутс. Спустя две недели после заявления фирмы аналогичное сообщение выпустила и американская компания Nike, сообщает Hypebeast.
"Nike продала своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и с этого года прекратит производство каких-либо продуктов из кожи кенгуру, заменив кожу запатентованным синтетическим верхом", — пишет издание.
Кожа кенгуру — довольно распространённый материал для футбольных бутс, используемый в первоклассных моделях, таких как линейки Nike Tiempo 9 Elite, Adidas Predator Pulse и Puma King. В этом году в штате Орегон был принят законопроект, согласно которому запрещается продажа продуктов на основе кожи кенгуру.
Несмотря на это, американские учёные придумали, как кенгуру, точнее, их фекалии, можно использовать в другом "полезном" деле — в борьбе с потеплением. Исследователи хотят заразить коров их фекальными микробами, чтобы те производили меньше метана, который является источником парниковых газов и в 30 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ.
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