Омбудсмен ДНР рассказала, кто помешал ей раскрыть на Совбезе ООН правду о зверствах ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова назвала предсказуемым отказ ей в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН. По её словам, США знают о всех преступлениях Киева в Донбассе и не желают, чтобы о них узнал весь мир.

"Исходя из этого, предельно ясно, что именно США будут теми, кто предпримет всё возможное, чтобы не распространять правду о зверствах Украины в Донбассе, которая могла бы быть услышана мировым сообществом. По этой причине препятствование моему выступлению на заседании Совбеза ООН со стороны США было предсказуемо", — объяснила она журналистам.

Омбудсмен призналась, что тешила себя определёнными надеждами наконец описать на Совете Безопасности ООН реальную картину, которая имеет место на территории Донбасса на протяжении девяти лет.