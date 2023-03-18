Омбудсмен ДНР рассказала, кто помешал ей раскрыть на Совбезе ООН правду о зверствах ВСУ
Омбудсмен ДНР Морозова уверена, что её выступления на Совбезе ООН не допустили США
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова назвала предсказуемым отказ ей в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН. По её словам, США знают о всех преступлениях Киева в Донбассе и не желают, чтобы о них узнал весь мир.
"Исходя из этого, предельно ясно, что именно США будут теми, кто предпримет всё возможное, чтобы не распространять правду о зверствах Украины в Донбассе, которая могла бы быть услышана мировым сообществом. По этой причине препятствование моему выступлению на заседании Совбеза ООН со стороны США было предсказуемо", — объяснила она журналистам.
Омбудсмен призналась, что тешила себя определёнными надеждами наконец описать на Совете Безопасности ООН реальную картину, которая имеет место на территории Донбасса на протяжении девяти лет.
Как сообщал Лайф, Россия ранее попросила дать омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали ей в этом. В поддержку высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против — восемь, включая Британию, США и Францию. Ещё три страны воздержались.