Турция и Египет пошли на примирение

Турция и Египет намерены нормализовать взаимоотношения и вывести их на уровень послов. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по результатам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире.

"Мы в ближайшее время выведем дипломатические отношения между двумя странами на высший уровень. Сегодня мы провели искренние переговоры и увидели, что между нами не так уж много разногласий. В последующий период мы будем более активно сотрудничать и развивать двусторонние связи по всем направлениям", — отметил турецкий министр в эфире телеканала TRT.

Он заверил, что будут реализовываться совместные проекты и расширяться торговые контакты, а также предстоит подумать о развитии отношений в гуманитарном направлении и в сфере туризма. Стремление укрепить связи государств подтвердил и египетский министр. По словам Шукри, у Каира и Анкары "есть политическая воля, чтобы начать путь полной нормализации отношений".

Чавушоглу оказался первым официальным представителем Турции, который посетил Египет за последнее десятилетие. Страны прекратили контакты в 2013 году после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси.