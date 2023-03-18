На Байдена обрушился гнев нации после ужасной шутки о пьяных ирландцах

На американского лидера Джо Байдена обрушился гнев целой нации после неудачной шутки о пьяных ирландцах. Во время ежегодного обеда в честь Дня святого Патрика он заявил, что является единственным ирландцем, который никогда не пил, а его родственники из Ирландии "даже не сидели в тюрьме".

Столь откровенное признание просто вывело из себя зрителей телеканала Fox News, которые крайне оскорбились этим высказыванием. По их мнению, имеющий ирландские корни президент должен вести себя совсем иначе.

"Какое отношение выпивка имеет к тому, чтобы быть ирландцем?" — недоумевает читательница-ирландка.

"Возможно, ты только что проиграл ирландское голосование, Джо", — предрёк комментатор.

"Я так устал от этого кошмара", — признался другой.

"Никогда не доверяй человеку, который не пьёт!" — посоветовал пользователь.