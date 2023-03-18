ВСУ понесли ужасные потери на двух фронтах

Группировка "Восток" ВС России уничтожила до 50 украинских военнослужащих и два пикапа на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих и два пикапа", — сказал он.