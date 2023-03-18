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Опубликовано 18 марта 2023, 12:02

ВСУ понесли ужасные потери на двух фронтах

ВС России уничтожили до 50 украинских солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка "Восток" ВС России уничтожила до 50 украинских военнослужащих и два пикапа на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих и два пикапа", сказал он.

Дрон снял на видео уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом"
Дрон снял на видео уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом"

Ранее Минобороны показывало кадры поражения российским дроном-камикадзе "Ланцет" чешской РСЗО RM-70. Там подчеркнули, что такие беспилотники активно используются ВС России для уничтожения самой разной техники.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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