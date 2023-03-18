Политолог назвал Крым "колыбелью Русского мира" и объяснил его сакральное значение

Крым и Севастополь имеют для России сакральное значение, это колыбель Русского мира, и девять лет назад крымчане приняли решение вернуться домой, чтобы не дать себя уничтожить после переворота в Киеве. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Рудаков в очередную годовщину воссоединения региона с РФ.

"В своё время президент Путин назвал Севастополь "городом-легендой", и это действительно так. Здесь истоки религиозных традиций, здесь место славы и подвига, здесь сконцентрировано всё, что дорого и свято нашему народу. Севастополь и Крым имеют для России сакральное значение, это колыбель нашей цивилизации, колыбель Русского мира", — объяснил он.

Политолог напомнил, что после госпереворота в Киеве у России "сработал инстинкт геополитического самосохранения" и воссоединение с Крымом позволило купировать угрозы безопасности страны, блокировать попытки закрепления НАТО на полуострове и в Чёрном море. Сами крымчане тоже быстро осознали новую угрозу, и отсюда такое большое число голосов на референдуме за возвращение в Россию.

"Страшно представить, что было бы, если бы Крым остался под контролем киевского режима. Мы видим, как бесценные украинские чернозёмы проданы транснациональным корпорациям. Мы видим, что лучшие украинские пахотные земли уже не принадлежат тем, кто их обрабатывает. Нечто подобное ожидало бы и Крым с его уникальными природными ресурсами и потенциалом", — отметил Рудаков.

Он подчеркнул, что именно благодаря воссоединению с Россией Крым снова принадлежит крымчанам, которые остались хозяевами на своей земле.