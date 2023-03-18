В Германии объявили о конце эпохи дешёвой российской энергии
Глава регулятора ФРГ заявил, что для Германии закончилось время дешёвой российской энергии
Для Германии закончилось время доступной российской энергии, и уже следующей зимой страна может столкнуться с нехваткой газа, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер.
"Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/2024 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят", — сказал он в интервью газете Rheinische Post.
Не исключено, что могут возникнуть дополнительные проблемы на фоне инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа и поддержки Германией соседних стран. При этом Мюллер отметил, что снижение цен на газ может произойти только через несколько месяцев. А для того, чтобы снижение стоимости коснулось частных потребителей, может и вовсе понадобиться от полугода до года. Несмотря на это, он подчеркнул, что цены уже не вернутся к старым значениям и энергия не будет такой дешёвой, как в 2021 году.
"Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешёвой энергии из России окончательно закончилась", — заключил Мюллер.
Ранее Лайф сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил страну независимой от российских газа, нефти и угля. Несмотря на жалобы местных жителей, немецкий политик продолжает настаивать, что отказ от энергоресурсов РФ не привёл к экономическому кризису в стране.
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