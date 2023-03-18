Украинцы придумали запутанный маршрут для поездок в Москву
СМИ: Украинцы нашли способ путешествовать в Россию через страны Европы
Украинцы до сих пор ездят в качестве туристов в Москву, несмотря на ограничения. Как пишут украинские СМИ, в Россию они отправляются через Львов.
Как выяснилось, несмотря на закрытые границы с "государством-агрессором", туры в Москву распродают регулярно — с пересадками в Польше, Литве или Латвии. Билет стоит около 320 долларов, тур пользуется огромным спросом: на ближайшие даты мест не нашлось.
"Главное, на границе с Польшей сказать, что следуете в Варшаву. Далее едете спокойно в Латвию и там пересаживаетесь в другой автобус, в Москву. Из документов нужно иметь загранпаспорт", — сказано в объявлении.
Ранее Лайф писал, что украинской беженке с дочерью пришлось вернуться на родину из Шотландии, чтобы удалить ребёнку зуб. Всё дело в том, что в этой части Великобритании ожидание очереди на стоматологическую услугу могло бы растянуться на несколько месяцев.
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