В Крыму высадили сосны в рамках международной акции "Сад памяти"

В день девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией стартовала международная акция "Сад памяти", в которой принял участие глава республики Сергей Аксёнов. Вместе с участниками акции на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферополе он высадил саженцы сосны крымской в память о героях и защитниках нашей страны.

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в международной акции "Сад памяти". Фото © Портал Главы Респулики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в международной акции "Сад памяти". Фото © Портал Главы Респулики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в международной акции "Сад памяти". Фото © Портал Главы Респулики Крым

Аксёнов отметил, что Крым участвует в акции уже не первый год. По его словам, она стала патриотическим начинанием, когда любой житель может увековечить память о павших героях ВОВ и СВО и одновременно внести посильный вклад в экологию республики.

"Высаженные сегодня деревья — олицетворение преемственности поколений, дань памяти и уважения нашим воинам, сражавшимся на фронтах ВОВ, и жертвам нацизма. Важно, чтобы о трагических и героических страницах истории вспоминали не только в праздничные и памятные дни", — приводятся его слова на портале Главы Республики Крым.

Кстати, также участниками акции стали Герой России почётный консул Никарагуа в Республике Крым Олег Белавенцев, зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, заслуженный артист России и известный певец Денис Майданов и другие общественные деятели.