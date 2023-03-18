НАТО предрекли скорый раскол из-за Украины

Обозреватель газеты Politico Лили Байер спрогнозировала раскол в НАТО этим летом в связи с нехваткой боеприпасов на складах армий стран альянса. В статье она предупредила, что решить проблему может лишь повышение расходов на оборону.

"Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — уверена аналитик.

Для решения этой проблемы, по оценке Байер, НАТО потребуется убедить отдельные страны увеличить расходы на оборону, организовать обучение украинских военных, предоставить солдат, а также большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов. Но даже в этом случае процесс пополнения запасов неизбежно займёт время, если страны НАТО вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные боеприпасы.

"Всё это очень сложно. Очевидно, что это требует времени, а также финансовых вложений", — подтвердил в беседе с обозревателем бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.