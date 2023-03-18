Для чего Польша хочет вооружить Украину тысячей американских "убийц танков" Оглавление Ракеты для Украины: AGM-114 Hellfire AGM-114 Hellfire: характеристики, дальность, цена Наступление ВСУ на карте Украины Как работает система ПВО России Ракеты Hellfire пока не переданы в Польшу, но, судя по всему, в ближайшей перспективе это оружие может оказаться на Украине. 15230 15230 ВВС США перевозят ракеты Hellfire для загрузки на дроны Predator. Обложка © Getty Images / John Moore

После применения британских ракет Brimstone на Украине стало очевидно, что использовать современное вооружение в конфликте высокой интенсивности подразделения ВСУ не могут. Тогда применение британских ПТРК поставили на паузу, однако вскоре история повторилась. 150 противотанковых ракет этого типа были переданы на Украину из Норвегии, однако о боевом применении "хеллфайеров" после этого ничего не было известно. Вполне возможно, что уникальное западное вооружение Киев может накапливать для какого-то события.

Ракеты для Украины: AGM-114 Hellfire

16 марта Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны (DSCA) сообщило, что Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса "воздух – земля".

Стоимость ракет, которые применяются, в частности, с вертолётов и БПЛА, оценивается в 150 миллионов долларов. Подрядчиком выступит Lockheed Martin. Соответствующее уведомление отправили в Конгресс США. Представители DSCA заверили, что такие поставки не должны негативно отразиться на обороноспособности США, а также уточнили, что поставки никак не скажутся на балансе сил в регионе.

Однако, по словам военных экспертов, передача такого оружия Польше может быть частью плана по подготовке Киева к весеннему наступлению. Ракеты Hellfire могу попасть в руки ВСУ вследствие некоей многоходовки.

AGM-114 Hellfire: характеристики, дальность, цена

AGM-114 Hellfire — американская ракета класса "воздух – поверхность" с полуактивным лазерным наведением. На вооружении состоит с 1985 года. Основные носители — современные натовские самолёты и вертолёты, в частности Apache. С 2007-го носителями также выступают БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. По состоянию на 2001-й было выпущено 65 тысяч единиц AGM-114 Hellfire. Однако в случае с украинскими военными пуски этих ракет (как и британских Brimstone) возможны только с земли, что снижает дальность пуска c девяти до шести километров и увеличивает риск поражения операторов.

Это многоцелевые ракеты, которые первоначально задумывались именно как умные противотанковые. Применялись американцами в Персидском заливе, во время операции "Анаконда" в Афганистане. 1 августа Hellfire, выпущенные с неизвестного беспилотника (предположительно, американского Predator), уничтожили лидера "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.

Летчик обходит инертную ракету Hellfire во время предполётной проверки беспилотного летательного аппарата. Фото © Getty Images / Ethan Miller

Длина ракеты AGM-114 Hellfire — 1,8 м, диаметр — 178 мм, масса — 50 кг. Боевая часть — кумулятивная с массой восемь килограммов. Силовая установка: РДТТ Thiokol M120E1 с тягой около 250 килограммов.

Максимальная дальность полёта: 8–10 километров. Скорость полёта ракеты: до 425 м/с. Система наведения — полуактивная лазерная головка самонаведения (ГСН).

Помимо 800 ракет Hellfire Польша запросила у США четыре учебно-боевые ракеты M36 Hellfire для полевой авиации (CATM).

Поставка Польше ракет Hellfire "соответствует целям модернизации польской армии", а также призвана "повысить оперативную совместимость с США и другими союзниками по НАТО". Однако на деле цель может быть совершенно другой.

— Ходила информация, что американцы могут прислать Киеву ракеты Hellfire, и это связывали как раз с Apache. Потом были заявлены поставки морских вертолётов Sikorsky Raider X, но там тоже всё в подвешенном состоянии, и сейчас проверить информацию невозможно, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Но для чего именно Польша запрашивает 800 американских противотанковых ракет именно сейчас?

Наступление ВСУ на карте Украины

На конец апреля – начало мая, по сообщениям украинских и западных источников, запланировано наступление ВСУ. По некоторым данным, украинское командование может выбрать Южное направление. При этом, по мнению экспертов, скорее всего, будет выбран участок площадью 100–150 километров, где будет осуществляться прорыв. Там же противник, скорее всего, попытается сосредоточить ударный кулак из западной техники: танков, БМП, беспилотников, вертолётов. Какую роль будут играть в этом всём ракеты AGM-114 Hellfire?

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— Эти ракеты могут поставить на украинские беспилотники. Есть ещё английские ракеты Brimstone, они такого же назначения и также могут запускаться также с наземных пусковых установок. То есть это противотанковые боеприпасы, которые они пытаются накопить, чтобы бороться с нашей бронетехникой, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков также предположил, что американцы могут прислать универсальный вариант для запуска Hellfire как с БПЛА и вертолётов, так и с наземных пусковых установок.

— По крайней мере, разговор об этом вёлся. В состав комплекса Hellfire входят пусковые установки типа M272 и M299. Но говорить о чём-то конкретном сейчас пока рано, — заявил Алексей Леонков.

Рассказ о ракетах Hellfire будет неполным, если не коснуться недостатков данного оружия, а также мер противодействия ему.

Как работает система ПВО России

По словам Алексея Леонкова, у ракет Hellfire есть недостатки.

— Один из недостатков этих ракет — небольшая дистанция применения. То есть эффективно их можно использовать только тогда, когда система ПВО подавлена, — отмечает Алексей Леонков.

По его словам, если Киев получит Hellfire, перед российской системой ПВО будет стоять задача по сбитию носителей таких ракет или наземных пусковых, из-за чего количество самих ракет может быть увеличено до 1000–1200 единиц.

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— Главная задача войсковой ПВО — не допустить носитель на запуск ракеты, сбить его раньше. Задача решаемая, хоть и непростая. Основная задача ПВО — прикрытие войсковых порядков. Могу сказать, что конкретика появится только после того, как Hellfire появятся на поле боя, — подчеркнул Алексей Леонков.

Потенциальное применение Киевом таких ракет пока вызывает больше вопросов, чем ответов, однако сбрасывать со счетом серьёзное количество накапливаемых ракет тоже будет необходимо. Вполне вероятно, что эти боеприпасы в ближайшем будущем станут трофеями Российской армии и тогда их конструкцию и боевые возможности получится изучить детально и в боевых условиях.

Авторы Сергей Андреев